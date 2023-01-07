Таиланд ужесточит антиковидные меры в ожидании туристов из Китая

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Власти Таиланда ужесточают правила для въезда в страну, пишет газета Bangkok Post. Планируется, что с 9 января у приезжающих будут проверять сертификаты вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной из списка разрешенных для въезда вакцин.

Прививки должны быть сделаны не позже чем за 14 дней до въезда в Таиланд. Невакцинированные путешественники, но перенесшие коронавирус, имеют право въехать, если они болели не позднее чем за 7 дней до прибытия в страну. При этом они обязаны предъявить справки из больницы, где они лечились.

Такое решение местные власти приняли из-за ожидаемого наплыва китайских туристов, где с 8 января отменят карантин при въезде в страну.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.

Ранее стало известно, что власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из КНР пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19, который должен будет сдан не позднее, чем за двое суток до вылета.