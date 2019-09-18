https://static.news.ru/photo/c72d5976-da9d-11e9-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Туристам, желающим посетить Таиланд, больше не придётся по прилёту в страну заполнять так называемые «белые карточки» или «формы ТМ6». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Кобсак Пхутракун.

По его словам, въездные карточки навсегда исчезнут в течение трёх месяцев. Кроме того, иммиграционные документы можно будет заполнить в онлайн-режиме.

По данным местных СМИ, отказ от «белых карточек» связан с отсутствием мест для их хранения, так как ежегодно количество туристов, приезжающих в Таиланд со всего мира, неуклонно растёт.

Жизнь туристов в Таиланде станет значительно легче, — приводит РИА Новости слова Пхутракуна.

Ранее News.ru писал, что Мальдивская Республика с 25 июля отменила визы для россиян. Теперь для поездки гражданам РФ достаточно иметь при себе заграничный паспорт. Пребывание россиян на территории этого государства посреди Индийского океана не может превышать 90 дней.