Туристам, желающим посетить Таиланд, больше не придётся по прилёту в страну заполнять так называемые «белые карточки» или «формы ТМ6». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Кобсак Пхутракун.
По его словам, въездные карточки навсегда исчезнут в течение трёх месяцев. Кроме того, иммиграционные документы можно будет заполнить в онлайн-режиме.
По данным местных СМИ, отказ от «белых карточек» связан с отсутствием мест для их хранения, так как ежегодно количество туристов, приезжающих в Таиланд со всего мира, неуклонно растёт.
Жизнь туристов в Таиланде станет значительно легче, — приводит РИА Новости слова Пхутракуна.
Ранее News.ru писал, что Мальдивская Республика с 25 июля отменила визы для россиян. Теперь для поездки гражданам РФ достаточно иметь при себе заграничный паспорт. Пребывание россиян на территории этого государства посреди Индийского океана не может превышать 90 дней.