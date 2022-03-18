Таиланд с 1 апреля отменит обязательный ПЦР-тест для въезда в страну

Власти Таиланда планируют отменить с 1 апреля обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь его результаты не нужно будет предъявлять при пересечении границы королевства. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.

Центр по борьбе с коронавирусом в королевстве принял решение отменить с 1 апреля 2022 года обязательные ПЦР-тесты, результаты которых предъявляются перед вылетом в Таиланд, — заявил он.

Из его сообщения также следует, что пока сохраняется необходимость сдавать ПЦР-тест в день прилёта и антигенный тест на пятый день пребывания в королевстве. Кроме того, путешественники, прибывающие в Таиланд для прохождения карантина, будут изолированы вместо 10 дней на пять вне зависимости от статуса вакцинации.

По словам дипломата, с апреля по май страна рассчитывает выйти на плато по заболеваемости, а с конца мая по конец июня ожидается стадия снижения. Если всё будет именно так, то с 1 июля Таиланд надеется перейти от пандемии к эндемии, добавил Нопакун.

Ранее Вьетнам открыл границы для иностранных туристов, в том числе и для невакцинированных. Въезд теперь разрешён гражданам 13 стран. Кроме того, после двухлетней паузы восстановлен 14-дневный безвизовый режим.