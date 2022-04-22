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Таиланд отменит ПЦР-тест для привитых от коронавируса туристов

11:15, 22 апреля 2022
Таиланд отменит ПЦР-тест для привитых от коронавируса туристов Сотрудник медицинского учреждения проводит ПЦР-тест Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Таиланда с 1 мая отменяют обязательный ПЦР-тест, который ранее требовался по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Она отметила, что с 1 мая прибывающим в страну привитым от коронавируса туристам не придётся проходить ПЦР-тест, а также «бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов». Теперь власти рекомендуют проходить тест на антигены самостоятельно. Если будет обнаружена инфекция, необходимо будет обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, снижается с $20 тыс. до $10 тыс. сумма обязательного медицинского страхового покрытия, — добавила Андамо.

Отмечается, что система Thailand Pass, которая создана для получения разрешения на въезд в королевство, будет работать и далее, она может использоваться для проверки сертификата о вакцинации и медстраховки. Для непривитых путешественников остаётся требование забронировать гостиницу, чтобы пройти изоляцию и сдать ПЦР-тест на пятый день.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с 19 апреля отменили запрет на выезд за границу граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости. При этом необходимость сдачи ПЦР-теста сохраняется.  

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