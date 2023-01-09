Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации у туристов

Фото: Matt Hunt/Global Look Press

Международный туризм возобновляется в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил об отмене правила, согласно которому въезжающие в страну должны предъявлять доказательства вакцинации против COVID-19, сообщает Reuters. О введении этих правил стало известно 7 января.

Анутин Чарнвиракул сказал журналистам, что доказательство вакцинации не требуется, поскольку во всем мире проводится достаточная иммунизация, а непривитым будет разрешен въезд без ограничений, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Таиланд с 9 января стали пускать туристов с сертификатом вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестом. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что официальный приказ тайских властей на этот счет пока отсутствует. Между тем, по мнению экспертов, такие ограничения серьезно скажутся на российском турпотоке в Таиланд, особенно с учетом других стран, где никаких ограничений давно нет.

До этого предполагалось, что власти Таиланда ужесточат правила въезда в страну: сообщалось, что с 9 января у приезжающих будут проверять сертификаты вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной из списка разрешенных для въезда вакцин. Такое решение местные власти приняли из-за ожидаемого наплыва китайских туристов, где с 8 января отменили карантин при въезде в страну.