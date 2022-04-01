Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест перед полётом в страну

Власти Таиланда отменили обязательный ПЦР-тест, результат которого необходимо было предъявлять для посадки в самолёт перед отправлением в королевство. Вместе с тем сохраняются оплаченные заранее ПЦР-тест по прилёте и антигенный тест на пятый день нахождения в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Таиланда. Не привитым от коронавируса путешественникам теперь необходимо находиться в изоляции лишь пять дней вместо 10.

Сокращение периода пребывания до пяти дней также коснулось прибывающих через «песочницу», одним из основных условий которой является обязательное нахождение в пределах обозначенных территорий, — говорится в сообщении.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков назвал отмену ПЦР-теста логичной. По его словам, пассажиропоток во время низкого сезона значительно меньше по сравнению с высоким сезоном, и в случае каких-либо перекосов корректировать правила будет проще. Это также привлечёт в страну больше туристов.

Ранее заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапану Нопакун заявил, что с апреля по май страна рассчитывает выйти на плато по заболеваемости, а с конца мая по конец июня ожидается стадия снижения. Он отметил, что в таком случае с 1 июля Таиланд надеется перейти от пандемии к эндемии, для которой характерно ограничение заболеваемости определённой местностью.