https://static.news.ru/photo/21da03ea-6380-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отмена выдачи виз по прибытии в Таиланд гражданам 18 стран не коснется российских туристов. Как заявили в МИД королевства, россияне, приехавшие на отдых, смогут находиться в стране, пока действует соглашение между странами о безвизовом пребывании в течение 30 дней .

Например, если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства], — сообщила она ТАСС.

Что касается прекращения выдачи виз гражданам 18 государств, то оно вступит в силу уже в ближайшие недели. Оно касается тех людей, которые прилетают в Таиланд на более длительный срок.

Сегодняшнее объявление не вступило в силу, поскольку для начала оно должно быть опубликовано в «Королевской газете». Возможно, это произойдёт на этой или следующей неделе. Пока неизвестна дата, когда данное нововведение вступит в силу, — пояснила сотрудница дипведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Таиланд отменил оформление визы по прибытии в страну для 18 государств. Среди них Россия, Болгарии, Италия, Южная Корея и другие государства.