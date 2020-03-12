https://static.news.ru/photo/fc865eec-6503-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Edison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё пять человек заразились коронавирусом в Таиланде. Все они, по словам медиков, пользовались общей посудой.

Пять человек в Таиланде пополнили списки подтверждённых анализами инфицированных пациентов, теперь их 75 с начала вспышки, — сообщил постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.

По его словам, все пятеро пили алкогольные напитки из одного общего стакана. Двое из пяти инфицированных ужинали со своим другом, прибывшим в Таиланд из Гонконга. На ужине они несколько раз пили алкогольные напитки из одного бокала, пущенного по кругу. Ранее 11 человек из этой компании дали положительный анализ на коронавирус, передаёт РИА Новости.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.