https://static.news.ru/photo/e8702a58-6d84-11ea-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таиланд объявил, что число заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 106 человек и составило 827 заболевших. От инфекции умерли четыре человека.

Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. Кабмин намерен обсудить дополнительные меры в борьбе с коронавирусом, для чего соберётся на заседание 24 марта, сообщает Bangkokbiznews.

Ранее NEWS,ru сообщал, что соблюдение социальной дисциплины незаменимо в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это помогает сдерживать распространение инфекции в странах Азии, заявил заместитель постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Юттхакит Сирилак.