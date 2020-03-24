Таиланд объявил, что число заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 106 человек и составило 827 заболевших. От инфекции умерли четыре человека.
Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. Кабмин намерен обсудить дополнительные меры в борьбе с коронавирусом, для чего соберётся на заседание 24 марта,
Ранее NEWS,ru сообщал, что соблюдение социальной дисциплины незаменимо в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это помогает сдерживать распространение инфекции в странах Азии, заявил заместитель постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Юттхакит Сирилак.
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