Таиланд не будет принимать забронировавших отели на Booking.com туристов

Туристы, забронировавшие отели на онлайн-сервисе Booking.com, не смогут попасть в Тайланд, решение об этом приняли власти страны. На тайском сайте, оформляющем QR-коды для планирующих поездку в королевство, опубликована рекомендация не бронировать гостиницы через этот агрегатор.

Данные отели не полностью соответствуют правилам въезда в Таиланд, — указано в сообщении.

По информации сайта, это в первую очередь касается бронирования гостиниц, которые входят в систему SHA+, в них проживание обязательно в течение недели после въезда в страну. Как было подчёркнуто, на онлайн-площадке не предусмотрена возможность забронировать необходимый пакет услуг. В него, кроме проживания в отеле, входят также трансфер из аэропорта в гостиницу и два ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что с 11 января три провинции Таиланда смогут принять путешественников, такое решение принял тайский центр по управлению ситуацией с COVID-19. Ранее власти Таиланда в конце минувшего года временно закрыли для туристов все ранее доступные для путешествия провинции, за исключением Пхукета. Так, в рамках программы «Песочница» туристы смогут посещать провинции Краби, Пханг-Нга и Сураттхани.