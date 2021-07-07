Таджикистан попросил ОДКБ защитить границу с Афганистаном

Таджикистан обратился к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой укрепить границу страны с Афганистаном из-за ухудшения ситуации в Исламской Республике. Об этом заявил постоянный представитель Таджикистана при организации Хасан Султонов. Его слова приводит РИА Новости.

Султонов выступил на заседании постоянного совета ОДКБ. Он напомнил, что Таджикистан принимает необходимые меры для противодействия угрозам и вызовам, которые исходят из Афганистана.

Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, — добавил он.

В Душанбе выступают за усиление потенциала «по защите южных рубежей». Постпред считает, что необходимо обеспечить выполнение решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы». Султонов призвал членов ОДКБ внести вклад в реализацию этого документа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана. Он заявил, что обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе. Министр подчеркнул, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Минобороны страны мобилизовать 20 тысяч военных резерва для укрепления границы с Афганистаном. Он подчеркнул, что следует предотвратить нарушения на границе, которые связаны с транснациональной преступностью и терроризмом.