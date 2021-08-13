Таджикистан прокомментировал информацию о прибытии президента Афганистана

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани не прилетал в Таджикистан и не совершал посадку на территории страны. Об этом заявили в МИД Таджикистана, опровергнув предыдущие сообщения о прибытии Гани в Душанбе.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) отправился в Таджикистан. После этого он якобы переедет в третью страну.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Гани начал переговоры с «Талибаном» (запрещено в РФ) и представителями США о передаче власти. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.