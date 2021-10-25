Таблетка от жизни: в Австрии приняли «Закон о смерти»

Граждане Австрии получили возможность окончить свои дни в любое время по собственному выбору, если заведомо понятно, что летальный исход в любом случае неотвратим. С 1 января 2022 года неизлечимо больные австрийцы могут подавать заявления на эвтаназию в порядке, аналогичном тому, в каком подаётся завещание. Для того, чтобы подобные желания были рассмотрены, заявитель должен находиться, как и при составлении завещания, в здравом уме и твёрдой памяти, и иметь медицинское заключение как минимум двух врачей о невозможности победить болезнь.

Документ, который так и называется, «Закон о смерти», был принят после того, как Конституционный суд Австрии снял запрет на эвтаназию, сообщает Австрийское агентство новостей. На принятии такого постановления настаивали консервативные круги, а также католическая церковь , из опасения, что в отсутствии юридического регулирования эвтаназия может стать объектом злоупотребления или «слишком легкого» решения проблемы в ситуациях, когда еще возможны иные варианты.

Хотя эвтаназия представляет собой исключение из правила и не влечёт наказания, предотвращение самоубийств остаётся главным приоритетом человеческого общества в будущем, — прокомментировал решение властей инсбрукский епископ Герман Глеттер.

Согласно «Закону о смерти», принять решение о самоубийстве может исключительно сам больной (не врачи и не родственники). При этом такая опция полностью исключается для лиц, не достигших совершеннолетия. Но и взрослый пациент, пожелавший закончить жизнь преждевременно, должен будет сперва пройти консультацию у психолога и психиатра.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок между подачей заявления на эвтаназию и её проведением не может быть менее трёх месяцев на случай, если заявитель передумает или станет чувствовать себя лучше. При этом «таблетки от жизни» будут продаваться в аптеках и их сможет приобрести как сам больной, так и назначенные им лица, если сам он не в состоянии дойти до аптекарского магазина.

Важно подчеркнуть, что новый закон предусматривает именно непрямую или пассивную эвтаназию. Это означает, что проглотить смертельную таблетку либо сделать летальную инъекцию может только сам больной. Любая помощь со стороны (активная эвтаназия) по-прежнему запрещена и карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Любые решения по легализации — или напротив, криминализации — «ассистированного самоубийства» — это очень тонкий лёд и для врачей, и для верующих, и для общества в целом, сказал NEWS.ru профессор Александр Недоступ.

Споры о законности-незаконности эвтаназии начались лет 20 назад, и хотя юридически идея возможности добровольного суицида медленно пробивает себе дорогу, в вопросе о том, этично это или нет, отвечает это религиозным, моральным принципам, да и клятве Гиппокарта, консенсус так и не достигнут. И вряд ли он будет достигнут когда-либо в будущем. Александр Недоступ профессор Первого Московского медицинского университета им. Сеченова профессор Первого Московского медицинского университета им. Сеченова

По мнению врача, любые решения об эвтаназии неизбежно будут оставаться «на совести» тех, кто так или иначе одобрил желание больного уйти в мир иной. Сложность обсуждений состоит в том, что в окружении пациента всегда могут найтись люди, которые будут если не подталкивать и одобрять, то не отговаривать его от такого решения.

Дело ведь не в том, что кто-то из родственников больного может быть корыстно заинтересован поскорее избавиться от «обузы». Очень может быть, что среди тех самых врачей, заключение которых необходимо для одобрения эвтаназии, могут быть люди, искренне верящие в то, что они оказывают больному гуманную услугу, — сомневается врач.

Самым правильным путём, по мнению Недоступа, было бы углублять поиски фармакологических средств, которые облегчали бы физические страдания больных, чтобы у тех не возникало мысли о том, чтобы прекратить свои мучения самым радикальным способом.

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Австрия стала шестой европейской страной (после Нидерландов, Испании, Люксембурга, Бельгии и ФРГ), где эвтаназия разрешена в той или иной форме. Одновременно с принятием «Закона о смерти» австрийское правительство увеличило до 21 млн евро в текущем году финансирование хосписов в расчёте, что это снизит количество желающих совершить эвтаназию. Ведь многие больные решаются на такой шаг из-за того, что остались в полном одиночестве и за ними некому ухаживать.