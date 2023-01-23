Сжегший Коран мужчина пригрозил продолжением таких акций

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Расмус Палудан

Датский ультраправый политик Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, заявил, что о намерении продолжать такие акции. Видео с таки обращением экстремист разместил в своих соцсетях. Во всем мусульманском мире осудили сожжение Корана возле посольства в Стокгольме. После произошедшего отменены поездки ряда шведских политических деятелей в Турцию.

Поскольку люди из Турции и Индонезии угрожали мне, я собираюсь жечь Коран еще больше, — сказал он.

По словам Палудана, он не ожидал такого общественного резонанса на акт сжигания священной для мусульман книги перед турецким посольством в Стокгольме, добавив, что не сожалеет о проведенной акции.

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме 21 января. Палудан тогда заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок радикала, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такая акция была инициирована и проплачена правительством Швеции. Глава республики назвал «сатанинской» партию, член которой устроил данное действие в центре шведской столицы. По его словам, он убедился — Североатлантический альянс является «порождением Сатаны».