Сырский доложил в Пентагон о положении дел на украинском фронте Глава комитета начштабов ВС США и главком ВСУ обсудили ситуацию на фронте

Фото: Volodymyr Tarasov via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, сообщили в пресс-службе Пентагона. По имеющимся данным, стороны обсудили текущее положение дел на фронте.

В Пентагоне отметили, в частности, что Браун заверил Сырского в продолжении помощи Киеву. Это был первый разговор между ними с момента обретения украинским военным статуса главкома ВСУ.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, назначение Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного может быть ходом Запада на перспективу для замены президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт не исключил, что пост украинского лидера в будущем может занять именно бывший главком.