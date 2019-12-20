Танцовщица из британского Хаддерсфилда во время исполнения сальто получила травму. Домашние тренировки девушка записывала на камеру. Кадры, на которых она чуть не сломала себе шею, также попали на видео.
17-летняя Люси Шэллоу решила сделать колесо без рук. Однако во время исполнения элемента что-то пошло не так и её правая лодыжка согнулась почти пополам, девушка упала на пол, едва не свернув себе шею,
Ранее сообщалось о гибели девушки после сальто на батуте в Тюмени. Инцидент произошёл в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. Пострадавшая неудачно приземлилась, после чего потеряла сознание. Медики прибыли на место ЧП через считанные минуты, однако их усилия оказались безуспешными.
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