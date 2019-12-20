https://static.news.ru/photo/98aab8aa-23d6-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Shallow

Танцовщица из британского Хаддерсфилда во время исполнения сальто получила травму. Домашние тренировки девушка записывала на камеру. Кадры, на которых она чуть не сломала себе шею, также попали на видео.

17-летняя Люси Шэллоу решила сделать колесо без рук. Однако во время исполнения элемента что-то пошло не так и её правая лодыжка согнулась почти пополам, девушка упала на пол, едва не свернув себе шею, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось о гибели девушки после сальто на батуте в Тюмени. Инцидент произошёл в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. Пострадавшая неудачно приземлилась, после чего потеряла сознание. Медики прибыли на место ЧП через считанные минуты, однако их усилия оказались безуспешными.