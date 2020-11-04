Сына президента Бразилии обвинили в коррупции

https://static.news.ru/photo/ff9d8ea0-1eaf-11eb-9477-fa163e074e61_660.jpg Флавиу Болсонару Фото: bolsonaro flavio/twitter.com

Власти Бразилии официально предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег старшему сыну президента Бразилии Флавиу Болсонару.

Также обвинения предъявили 16 другим людям. При этом сам Болсонару говорит, что невиновен, и называет обвинения безосновательными, передаёт Reuters.

Подозрения правоохранительных органов вызвали сделки купли-продажи недвижимости в период с 2007 по 2018 год в Рио-де-Жанейро. В то время доход Флавиу превысил его официальный заработок.

По версии следователей, он приобрёл 19 жилых и коммерческих объектов, которые впоследствии были проданы по завышенной стоимости. Выручка составила более 3 млн реалов (около $750 тысяч), писал NEWS.ru.