Сына нью-йоркского судьи арестовали за участие в штурме Капитолия

Сын бруклинского судьи Шломо Мостофски Аарон был задержан в Нью-Йорке. ФБР считает, что он участвовал в штурме Капитолия.
Пока мы провели всего один арест [в Нью-Йорке]. Это было сегодня утром, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Как отметили в ФБР, задержанный является Аароном Мостофски, сыном судьи из Бруклина. Ранее о том, что его видели на фото из Капитолия, сообщили СМИ.
6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.
Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.
Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.