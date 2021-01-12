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Сына нью-йоркского судьи арестовали за участие в штурме Капитолия

20:21, 12 января 2021
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Сын бруклинского судьи Шломо Мостофски Аарон был задержан в Нью-Йорке. ФБР считает, что он участвовал в штурме Капитолия.

Пока мы провели всего один арест [в Нью-Йорке]. Это было сегодня утром, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как отметили в ФБР, задержанный является Аароном Мостофски, сыном судьи из Бруклина. Ранее о том, что его видели на фото из Капитолия, сообщили СМИ.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.

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