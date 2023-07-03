Сына Каддафи госпитализировали в тяжелом состоянии из-за голодовки Сидящий в тюрьме в Ливане сын Каддафи госпитализирован в тяжелом состоянии из-за голодовки

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Сын погибшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибал, находящийся в тюрьме сил внутренней безопасности Ливана, был госпитализирован в критическом состоянии после объявленной им голодовки. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Hadath со ссылкой на осведомленные источники.

О голодовке Каддафи объявил в июне текущего года в знак протеста против своего содержания под стражей в Ливане с 2015 года без предъявления обвинений. По информации телеканала, у мужчины резко упал сахар в крови.

Ганнибала Каддафи арестовали на границе Сирии и Ливана, когда они с семьей получили политическое убежище в Сирии после убийства его отца в 2011 году. С помощью Ганнибала сторонники ливанской шиитской партии «Амаль» пытались узнать судьбу основателя этой партии, ливанского шиитского богослова Мусы ас-Садра. Тот исчез в Ливии в 1978 году. При этом на момент похищения имама Каддафи-младшему было три года.

В марте сообщалось, что руководители ряда муниципалитетов и региональных администраций Израиля объявили голодовку в знак протеста против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным СМИ, в акции участвуют мэры городов Кфар-Саба и Герцлия, главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев.