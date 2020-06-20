Сына Хрущёва похоронят в Москве рядом с могилой отца в октябре

Прах сына генсека КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Кремируют Сергея Хрущёва в США, где он жил и работал последние 30 лет.
О похоронах учёного на родине сообщила его вдова Валентина Голенко.
Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолёты. Там будут поминки, всё, что положено. Кремация будет здесь, — приводит слова Голенко РИА Новости.
Вдова добавила, что просьбу похоронить его рядом с отцом сын генсека отметил в своём завещании. Она уточнила, что умер её муж «от старости». Он давно не преподавал и чувствовал себя старым, рассказала супруга профессора.
Предки по мужской линии у него все жили очень коротко, — добавила Валентина Голенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Хрущёв, сын генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, умер на 85-м году в США. Об этом сообщил его друг Марк Гаррисон.