Сына Хрущёва похоронят в Москве рядом с могилой отца в октябре

https://static.news.ru/photo/4cc13b5c-b351-11ea-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хрущёв Фото: Jesse Nemerofsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прах сына генсека КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Кремируют Сергея Хрущёва в США, где он жил и работал последние 30 лет.

О похоронах учёного на родине сообщила его вдова Валентина Голенко.

Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолёты. Там будут поминки, всё, что положено. Кремация будет здесь, — приводит слова Голенко РИА Новости.

Вдова добавила, что просьбу похоронить его рядом с отцом сын генсека отметил в своём завещании. Она уточнила, что умер её муж «от старости». Он давно не преподавал и чувствовал себя старым, рассказала супруга профессора.

Предки по мужской линии у него все жили очень коротко, — добавила Валентина Голенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Хрущёв, сын генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, умер на 85-м году в США. Об этом сообщил его друг Марк Гаррисон.