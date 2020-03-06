https://static.news.ru/photo/94e8d524-5fc9-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/www.imago-images.de/Global Look Press

Сын известного американского режиссёра Вуди Аллена Ронан Фэрроу выступает против публикации книги мемуаров отца. Мужчина даже вступил в конфликт с издательством «Хэтчетт».

По его мнению, издатели не проверяли изложенные в книге воспоминания Аллена. Фэрроу считает, что большинство из них не имеют ничего общего с правдой. В частности, издательство не связывалось с приёмной дочерью Аллена Диллан Фэрроу, которая обвиняет режиссёра в педофилии.

Такие действия со стороны издательства «Хэтчетт» являются крайне непрофессиональными по очень многим очевидным причинам. Но они также демонстрируют недостаток моральных ценностей и сочувствия к жертвам сексуального насилия, — считает Ронан Фэрроу.

Ранее издательство опубликовало книгу Диллана Фэрроу «Поймать и убить» о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, который признан виновным в сексуальных домогательствах. Мужчина считает, что во время работы с ним издательство должно было предупредить, что планирует издать мемуары его отца, сообщает BBC.

Сотрудничество с одним автором не может влиять на наши планы относительно другого, — заявил директор издательства «Хэтчетт» Майкл Питч.

NEWS.ru писал, что крупные американские издатели отказались публиковать мемуары Вуди Аллена. Решение связано со скандалами, которые «преследуют» Аллена.

В частности, актриса и бывшая модель Кристина Энгелхардт рассказала, что будучи несовершеннолетней, состояла в сексуальной связи с Алленом. По её словам, роман с режиссёром начался, когда Аллену был 41 год, а ей — 16 лет. Отношения продолжались в течение восьми лет.

Женщина рассказала, что встретила Аллена в одном из баров и передала ему записку со своим номером телефона. Энгелхардт утверждает, что предупредила режиссёра о своём возрасте, однако он не придал этому значения.