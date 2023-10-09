Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Фото: Doaa Albaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп — младший обратил внимание на видео Sky News, на котором палестинцы держат в руках автоматы М4 американского производства. В социальной сети Twitter (X) он написал, что оружие не похоже на стандартные АК-47.

Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47, — написал Трамп-младший.

Бизнесмен сделал предположение, что в руках палестинцы держат автоматы, которые остались от американских военнослужащих, покинувших Афганистан.

Речь идет о кадрах, на которых палестинцы с Западного берега радуются началу боевых действий ХАМАС. Они выражают свой восторг выстрелами из автоматов в воздух.

Накануне администрация Соединенных Штатов передала первую партию военной помощи Армии обороны Израиля. Также президент США Джо Байден пообещал в ближайшие дни направить еще один пакет поддержки. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон не оставит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».

В Пентагоне тоже собираются помочь Израилю. По словам представителей ведомства, Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.

В субботу, 7 октября, ХАМАС осуществило беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. Израильской армии уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами, однако боевые действия продолжаются.