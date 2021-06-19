Сына принца Гарри и Меган Маркл лишат высшего титула

https://static.news.ru/photo/c2089ca4-d1cb-11eb-aabb-96000091f725_660.jpg Фото: Toby Melville/PA/ТАСС

Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат высшего титула. Такое решение принял сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз. Он занимает первое место в очереди на британский престол. Данную информацию обнародовали журналисты издания The Mirror.

По имеющимся данным, принц Чарльз намерен изменить ключевые юридические документы. Нововведения будут направлены на то, чтобы его внук Арчи никогда не стал принцем. Сын королевы после вступления на престол собирается ограничить количество ключевых монарших особ, аргументируя это тем, что средства налогоплательщиков в чрезмерно большом объёме расходуются на королевскую семью.

Это решение разозлило принца Гарри и Меган, а отношения между ними и остальными членами королевской семьи значительно ухудшились, — пишет издание.

Гарри и Меган Маркл с апреля прошлого года не исполняют обязанности членов королевской семьи. Они живут в Штатах, работают там, занимаются бизнесом и благотворительностью.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II, кажется, дала зелёный свет монаршей семье на оспаривание любых слов принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет издание The Sun со ссылкой на придворных экспертов, её терпение в отношении парочки на исходе.

Последней каплей стало имя новорождённой дочери герцогов Сассекских. Одним из имён было Лилибет. Многие посчитали, что это дань уважения Елизавете II, которую так называли только члены семьи. Однако, по данным издания, королеву никто не предупредил, что девочку назовут так, хоть позднее пресса и писала, что это было сделано с её согласия.