Сын президента Венесуэлы сделал прививку вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/8f34af9e-3cab-11eb-abda-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сын главы Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в её медицину и науку, — приводит слова политика телеканал Venezolana de Televisión.

Мадуро Герра поблагодарил российские власти за щедрость по отношению к народу Боливарианской Республики. 30-летний политик, который накануне был избран в парламент страны, подчеркнул, что он, как и вся молодёжь, испытывает глубокое уважение к России. Сын главы Венесуэлы отметил, что Москва может рассчитывать на союзника в его лице.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса центра Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Она получила название «Спутник V». Эффективность препарата составляет 96,2%.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за содействие в приобретении вакцины. Он заявил, что первым сделает себе прививку, поскольку не сомневается в качестве российского препарата.

Аргентина должна получить 10 млн доз вакцины. Первая партия препарата (5 млн доз) прибудет в страну в январе 2021 года, вторая — в феврале. Дозы препарата для южноамериканской республики произведут российские партнёры в Индии, Южной Корее и Китае, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, за границей могут начать испытания «Спутника V» и препарата от британской компании AstraZeneca. Первоначальные исследования пройдут, скорее всего, за рубежом, отметил Кирилл Дмитриев. По его словам, в случае успешного завершения испытаний компании, скорее всего, будут самостоятельно производить компоненты своих вакцин.