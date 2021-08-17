Сын национального героя Афганистана решил противостоять талибам

Сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, который является национальным героем Афганистана, Ахмад объявил об организации сопротивления талибам. Мужчина опубликовал письмо во французском журнале La Règle du Jeu.

Масуд-младший рассказал , что находится в провинции Панджшер вместе со своими сторонниками. Он призвал всех афганцев присоединиться к нему. Мужчина напомнил, что Панджшер стал последним свободным от «Талибана» (организация запрещена в России) регионом в стране.

Мужчина призвал Европу, США и арабские страны поддержать его. Он добавил, что раньше потенциальные союзники помогли афганцам в борьбе с СССР, а потом с «Талибаном» 20 лет назад. Масуд-младший опроверг слухи, что он покинул этот регион.

Агентство «Фергана» (сайт не открывается в России) заявило , что Ахмад Масуд — младший встретился с вице-премьером Амруллой Салехом, который призвал афганцев противостоять «Талибану», а также заявил, что является временным главой страны, если опираться на Конституцию.

Ранее афганские силы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. По данным СМИ, туда направляются около десяти тысяч военных афганской армии, возглавляемой генералом Абдул-Рашидом Дустумом.

15 августа «Талибан» вошёл без боя в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и сбежал из страны. Ситуация в республике ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года.