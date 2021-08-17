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Сын национального героя Афганистана решил противостоять талибам

20:54, 17 августа 2021
Сын национального героя Афганистана решил противостоять талибам Ахмад Масуд — младший Фото: ahmadmassoud01/twitter.com
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Сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, который является национальным героем Афганистана, Ахмад объявил об организации сопротивления талибам. Мужчина опубликовал письмо во французском журнале La Règle du Jeu.

Масуд-младший рассказал, что находится в провинции Панджшер вместе со своими сторонниками. Он призвал всех афганцев присоединиться к нему. Мужчина напомнил, что Панджшер стал последним свободным от «Талибана» (организация запрещена в России) регионом в стране.

Мужчина призвал Европу, США и арабские страны поддержать его. Он добавил, что раньше потенциальные союзники помогли афганцам в борьбе с СССР, а потом с «Талибаном» 20 лет назад. Масуд-младший опроверг слухи, что он покинул этот регион.

Агентство «Фергана» (сайт не открывается в России) заявило, что Ахмад Масуд — младший встретился с вице-премьером Амруллой Салехом, который призвал афганцев противостоять «Талибану», а также заявил, что является временным главой страны, если опираться на Конституцию.

Ранее афганские силы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. По данным СМИ, туда направляются около десяти тысяч военных афганской армии, возглавляемой генералом Абдул-Рашидом Дустумом.

15 августа «Талибан» вошёл без боя в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и сбежал из страны. Ситуация в республике ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года.

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