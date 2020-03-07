https://static.news.ru/photo/aa1611e8-604e-11ea-8716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madis Veltman/www.imago-images.de/Global Look Press

Один из 12 заражённых в Грузии коронавирусом оказался сыном директора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья страны Николозом Гамкрелидзе. Он лечится в тбилисской инфекционной больнице, чувствует себя хорошо.

У меня был контакт с сотрудником, у которого в среду выявили коронавирус. С самого начала и я, и все те люди, с кем он общался, перешли на режим изоляции. Исходя из того, что уже вчера у меня начали проявляться характерные для коронавируса симптомы, я посчитал себя пациентом с высоким риском. Мне сделали анализ, который подтвердил, что я заражён коронавирусом, — сообщил он в Facebook.

Николоз Гамкрелидзе возглавляет крупнейшую в стране сеть медицинских клиник, аптек и медстрахования Грузии. Его отец Амиран Гамкрелидзе является известным иммунологом. С 2001 по 2003 год он был министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Сейчас Гамкрелидзе является одним из ответственных лиц в Грузии, на которых возложена обязанность бороться с распространением коронавируса в стране.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае одобрили тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут. Её уже направили в Евросоюз.