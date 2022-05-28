Сын британского парламентария руководил атакой на российский БТР на Украине iNews: cын британского парламентария руководил атакой на российский БТР на Украине

Журналисты приложения «i» британской газеты Independent со ссылкой на видеозапись заявили, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наёмников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины. 30-летний Бен Грант присоединился к ВСУ после своего выступления перед журналистами во Львове​​​ в начале марта. В публикации сказано, что мужчина провёл более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.

Верифицирована видеозапись, на которой один из наёмников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР, — сказано в материале издания.

В статье отмечается, что Грант в этот момент кричит: «Давай стреляй же» и «Берегись отдачи». Генпрокуратура ДНР ранее сообщила, что группе иностранных наёмников из Великобритании может грозить смертная казнь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, ранее написало итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.