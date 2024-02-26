В Бразилии попросили «лидера свободного мира» помочь в борьбе с тиранией Сын Болсонару призвал Конгресс США «разоблачить тиранию» президента Бразилии

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эдуарду Болсонару

Сын экс-президента Бразилии и член Палаты депутатов (нижней палаты парламента) республики Эдуарду Болсонару призвал Конгресс США «разоблачить тиранию» нынешнего главы государства Луиса Инасиу Лула да Силва. С соответствующим заявлением бразильский депутат выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в американском штате Мэриленд, сообщает издание Observador.

Друзья мои, я обращаюсь к вам с призывом: расскажите о том, что происходит в Бразилии. <...> Члены Конгресса США, мы просим провести слушания в вашем парламенте. Вы лидеры свободного мира, помогите нам разоблачить эту тиранию, — сказал он.

По словам Эдуарду Болсонару, президент Бразилии «подавил оппозицию» в стране. Депутат обвинил да Силва в давлении на полицейских, адвокатов и журналистов, отметив, что они были арестованы по обвинению в организации госпереворота. Целью нынешних бразильских властей он назвал арест его отца, который «осмелился поставить интересы бразильского народа на первое место».

В январе стало известно, что Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Верховный суд страны с просьбой привлечь бывшего президента Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые привели к захвату зданий власти в столице. Основанием послужило видео, которое Болсонару опубликовал 10 января и в дальнейшем удалил. Там он ставит под сомнение результат президентских выборов 2022 года.

В конце октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства да Силва, набравший 50,9% голосов. Его оппонент, экс-президент Жаир Болсонару, заручился поддержкой 49,1% избирателей.

Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, несогласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.