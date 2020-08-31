Сын Александра Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ

https://static.news.ru/photo/958d1bee-eb82-11ea-9013-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nikolay_lukashenko

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из Лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля.

Как сообщает «Еврорадио», об этом рассказали сотрудники учебного заведения. Директор Лицея БГУ Игорь Варакса не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

В лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше — только в личном кабинете известно тем, кто поступал, — цитирует его портал.

Варакса добавил, что в учебном заведении не комментировали, когда Николай Лукашенко якобы поступил в Лицей. Соответственно, сейчас тоже «нет смысла в комментировании», считает директор.

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам. О том, что Николай Лукашенко поступил в него и выбрал класс биологического профиля стало известно в конце августа.

23 августа президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичные объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики, которого по сложившейся традиции называют Батькой, был замечен и его 15-летний сын в бронежилете и с огнестрельным оружием в руках.

Как писал NEWS.ru, Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал изучить факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко Николаю.