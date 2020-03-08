https://static.news.ru/photo/c3d4453a-622b-11ea-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 58,6 тысячи китайцев к 9 марта полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Это более 70% от общего числа заболевших.

Как передаёт РИА Новости, эти данные озвучил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Всего в КНР было зафиксировано около 80 тысяч случаев заболевания COVID-2019. По статистике ВОЗ, смертность от коронавирусной инфекции в Китае на 20% выше у лиц старше 80 лет, на 13% — у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 9% — у диабетиков, на 8% — у людей с патологическими отклонениями в дыхательном аппарате и на 7,5% — у больных со злокачественными опухолями.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ВОЗ признал, что пандемия коронавирусной инфекции стала реальной угрозой для человечества. При этом Гебрейесус отметил, что эта пандемия может стать первой в истории, распространение которой людям удастся взять под контроль.