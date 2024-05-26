Свыше 670 человек могут оказаться жертвами оползня в Папуа — Новой Гвинее

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Около 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ). Представитель организации в регионе Серхан Актопрак утверждает, что организация вынуждена повысить свою оценку числа погибших. Ранее утверждалось, что жертвами бедствия стали около 300 человек.

Международная организация по миграции в воскресенье подняла свою оценку числа погибших от массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670, — заявил Актопрак.

Отмечается, что значительная часть из 670 пострадавших — это лица, пропавшие без вести после оползня. К настоящему моменту спасатели и родственники пропавших «потеряли всякую надежду» на то, что они могут оказаться живыми, подытожили в МОМ. Сотрудникам экстренных служб удалось найти тела лишь пяти погибших.

В свою очередь информагентство Reuters сообщает, что в результате схода оползня деревня Каокалам была практически стерта с лица Земли. В зоне поражения оказались около 1200 домов. Представители Министерства иностранных дел и торговли Австралии находятся в тесном контакте с пострадавшими регионами, проводится оценка ущерба.