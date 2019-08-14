https://static.news.ru/photo/8402fa6c-bebd-11e9-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Syed Mahamudur Rahman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Практически каждый десятый ребёнок на планете находится в трудовом рабстве, говорится в отчёте спецдокладчика ООН по вопросу о современных формах рабства Урмилы Бхоолы.

По всему миру принудительному труду подвергаются 152 миллиона детей, то есть почти каждый десятый ребёнок, — цитирует ТАСС представителя организации.

При этом в менее благополучных странах вредным для здоровья и развития трудом занимается каждый четвёртый ребёнок в возрасте от 5 до 17 лет.

В докладе указывается, что Африка является регионом с самым высоким показателем детского труда.

Ранее News.ru писал, что сегодня на планете насчитывается 40,3 млн рабов и 71% из них — женщины. Такие цифры обновлённого рейтинга Global Slavery Index представила некоммерческая правозащитная организация Walk Free.

В 40,3 млн человек попали все, кто страдает от тех или иных форм подневольного и детского труда, в том числе те, кого принуждают вступать в брак.

Рейтинг современных рабов составлен на основании данных о 167 странах мира, в которых было опрошено более 71 тысячи респондентов. Первую строчку в нём заняла Северная Корея. Кроме того, в него вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.