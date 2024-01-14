Священники вытащили из тюрем Эквадора 11 заложников Порядка 11 заложников в Эквадоре удалось освободить при посредничестве церкви

Фото: Camilo Erasso/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press

Порядка 11 сотрудников эквадорских тюрем, удерживаемых в заложниках членами банд, удалось освободить при посредничестве церкви, сообщила пресс-служба полиции страны. Правоохранители отметили, что освобожденных в сопровождении охраны направили на медобследование.

При посредничестве церкви удалось добиться освобождения 11 сотрудников службы исполнения наказаний. Им предоставили охрану и направили на медицинское обследование, — отметила пресс-служба.

Ранее власти Эквадора объявили в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по кличке Фито: преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима, после чего в стране начались массовые беспорядки.

Также заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных. Позже некоторых из них отпустили.