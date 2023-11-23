Священник сбежал со своей ученицей в Италию и там женился на ней Священник из США сбежал с 18-летней ученицей в Италию и там женился на ней

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Католический священник из американского штата Алабама Александр Кроу женился на своей 18-летней ученице Тейлор Виктории Харрисон, пишет New York Post. Летом пара сбежала в Италию, где прожила четыре месяца. Домой они вернулись уже женатыми.

Отмечается, что Харрисон проходила обучение в католической средней школе Макгилл-Тулен, где преподавал Кроу, и выпустилась только в 2023 году. Неизвестно, сколько продолжался их роман. Все вскрылось, когда руководство узнало о любовном письме, которое ученица получила от Кроу в День святого Валентина.

В результате власти штата начали расследование в отношении священника, поэтому они с девушкой решили уехать из страны в Европу. Пара вернулась на родину после того, как в начале ноября дело против Кроу было закрыто за неимением доказательств.

В июле архиепископ Томас Дж. Роди объявил, что он отстранил Алекса Кроу и запретил ему вести себя, одеваться или представляться священником, — говорится в заявлении местной архиепархии.

После этого Кроу формально оставался священнослужителем. Однако, как пишет издание, отношения и брак с ученицей, скорее всего, повлекут за собой санкции Ватикана и, соответственно, лишение его сана.

Ранее расследование газеты El País показало, что жертвами сексуальных домогательств в испанской католической церкви стали более двух тысяч детей. По ее данным, более тысячи священнослужителей и мирян подозреваются в педофилии в Испании.