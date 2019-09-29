https://static.news.ru/photo/10aa2f98-e2a0-11e9-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Священник из Онтарио (Канада) 47-летний Дэниел Бреретон получил неожиданную посылку от семьи, раньше жившей с ним по соседству. В детстве он часто навещал знакомых и общался с их бабушкой.

В посылке находилась книга «Становление маркизы» Фрэнсис Бёрнетт 1901 года выпуска. Между страницами — напоминание о последней встрече молодого человека и пожилой женщины — засохшие цветы. 29 лет назад Бреретон навестил «бабулю Смит» и подарил ей свежий букет, пишет Daily Mail . Тогда ещё выпускник, юноша отправлялся учиться в колледж и решил попрощаться с возрастной знакомой.

Эта книга 1901 года такая хрупкая, что я боялся её открывать. Но я рад, что сделал это. Ведь внутри оказались цветы, которые я подарил бабушке тем августовским вечером 29 лет назад. Спасибо, бабуля Смит! — рассказал Бреретон.

Позже книга перешла к дочери «бабули Смит», а потом к её внучке. Именно та и решила отправить так полюбившееся Дэниелу «Становление маркизы».

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