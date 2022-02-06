Священник из Европы отреагировал на слова Лукашенко о Боге-белорусе

Христиане верят в то, что Бог един для всех наций. Бог белорус, но он также итальянец, француз, испанец или немец, заявил NEWS.ru католический священник из итальянского города Гаэта Фабрицио Маццетти. Так он прокомментировав слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Бог — белорус, поддерживающий руководство республики.

Бог белорус, но он также и итальянец, француз, испанец или немец, потому что Он Отец всего мира, Отец каждого, кто верит в Него. И неверующие тоже дети его, но Он не вторгается, Он помогает, Он смотрит за ними, держась в стороне. Он защищает их, не вторгаясь в их пространство. Мы, христиане, верим только в одного Бога, который един для всех наций. Он принадлежит каждой их них, — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live», что считает Бога белорусом. По словам главы республики, «он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот ещё кое-когда помогает».