СВС: в Канаде два человека погибли из-за торнадо

https://static.news.ru/photo/cbfe1186-d9b4-11ea-b755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Taimy Alvarez/Global Look Press

Торнадо в Канаде унёс жизни двух человек. Трагедия произошла недалеко от города Вирден (провинция Манитоба).

Как сообщил телеканал CBC, торнадо сформировался рядом с шоссе. Спасатели, оправившиеся в район инцидента после того, как стихия утихла, обнаружили развалины фермы и два повреждённых автомобиля.

В одном из них были обнаружены тела парня и девушки, которым было по 18 лет. Во втором был 54-летний мужчина, который получил серьёзные травмы, но остался живой.

Как писал NEWS.ru, в американском штате Теннесси торнадо поднял в воздух переносной дом, в котором находился 67-летний американец, и кинул его на поле. Мужчина скончался от полученных травм.