СВС: в Канаде два человека погибли из-за торнадо

Торнадо в Канаде унёс жизни двух человек. Трагедия произошла недалеко от города Вирден (провинция Манитоба).
Как
В одном из них были обнаружены тела парня и девушки, которым было по 18 лет. Во втором был 54-летний мужчина, который получил серьёзные травмы, но остался живой.
Как писал NEWS.ru, в американском штате Теннесси торнадо поднял в воздух переносной дом, в котором находился 67-летний американец, и кинул его на поле. Мужчина скончался от полученных травм.
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