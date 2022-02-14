Зеленский призвал встретить «день нападения» флагами Украины и ленточками

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинской нации и призвал народ сохранять спокойствие и вывесить национальные флаги 16 февраля, в дату, когда западные СМИ обещают вторжение России на Украину. Также Зеленский заявил, что Украина «не посягает на чужое и не отдаёт своё», поэтому земли Донбасса и Крыма будут возвращены под контроль Киева.

И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим, — сказал Зеленский.

Тем не менее президент Украины отметил, что страна имеет «прекрасную армию», состав которой обладает уникальным опытом и современным оружием. «Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — сказал он.

Зеленский призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения РФ на Украину, — Днём единения и «вывесить национальные флаги, надеть сине-жёлтые ленты и показать всему миру наше единство». Президент сообщил, что указ об учреждении праздника уже подписан.

Ранее Зеленский призвал депутатов Верховной рады и олигархов, которые выехали за границу, вернуться. На это глава государства дал сутки. Он отметил, что влаcть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. Зеленский подчеркнул, что его семья остаётся на Украине вместе с ним. Президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули cтрану.