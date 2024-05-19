Свора бродячих собак напала на россиянку в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стая бродячих собак напала на туристку из России на индийском курорте Гоа, сообщает местное издание The Goan. Случай произошел в деревне Бенаулим.

Девушка по имени Кристина каталась на велосипеде по пляжу, когда на нее набросилась стая собак. Россиянку спас от агрессивных животных рыбак. Туристка не пострадала. После нападения она записала видеообращение к властям Гоа с просьбой создать приюты для животных.

Ранее в Сургуте алабай напал на женщин и покусал одну из них, а также травмировал ее собаку. Как рассказала подруга пострадавшей, инцидент произошел на улице Югорской. В результате происшествия у разнимавшей собак россиянки остался укус на руке, а у ее питомца — раны.

До этого в деревне Разбегаево Ленинградской области агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика. Как рассказала мать пострадавшего, дети играли на берегу реки, а животное находилось в вольере на соседнем участке. Женщина отметила, что собака сбежала из вольера и набросилась на самого маленького ребенка.