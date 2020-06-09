Свидетелем по делу о катастрофе рейса MH17 проходит телохранитель Харченко

https://static.news.ru/photo/308af5e4-ab00-11ea-afd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chong Voon Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько бывших ополченцев самопровозглашённой Донецкой народной республики, в том числе бывший водитель обвиняемого Леонида Харченко, проходят в качестве свидетелей обвинения по делу о крушении Boeing в Донбассе, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Несколько бывших членов вооружённой группы обвиняемых, ДНР, стали свидетелями. Один из них, свидетель S07, заявил, что в ДНР был одним из водителей и телохранителей Харченко, — цитирует ТАСС прокурора Тейса Бергера.

Имена свидетелей прокуратура держит в секрете. Известно только, что свидетель S14 служил в Главном разведуправлении ДНР, а свидетель S21 находился в подчинении Харченко. Последний рассказал, что якобы участвовал в вывозе ЗРК «Бук» в РФ вечером 17 июля 2014 года. А свидетель S29 сообщил о регулярной транспортировке тяжёлого вооружения из Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, малазийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего, был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Тейс Бергер отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.