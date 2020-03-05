https://static.news.ru/photo/b2259aa2-62f6-11ea-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Peter Dejong/ТАСС

Прокурор Деди Вои-А-Цой представила суду в Нидерландах показания свидетеля, который якобы видел «русских солдат» возле зенитно-ракетной установки «Бук», которая, как считается, сбила над Донбассом малайзийский рейс MH17 с 298 пассажирами на борту.

Очевидец дал показания анонимно осенью 2019 года, в документах его указали как «свидетеля М58». Он не появился в суде, следователи опасаются за безопасность жителя Донбасса.

Свидетель указывает, что 17 июля 2014 года во время крушения рейса MH17 находился <...> около «Бука» во время запуска <...> Он неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом «Буке», — цитирует РИА Новости выступление Вои-А-Цой.

В издании отметили, что следователь не объяснил, на каком основании свидетель посчитал русскоговорящих именно российскими солдатами, ведь русский язык использует значительная часть населения Украины.

Как писал NEWS.ru, пассажирский самолёт Амстердам — Куала-Лумпур, по версии международных следователей (ССГ), сбила установка 53-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил России из города Курска, которая якобы находилась в Донецкой области. Россия полностью отрицает как причастность к трагедии, так и участие своей армии в конфликте на юго-востоке Украины.

Российский МИД назвал голословными обвинения ССГ. Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что международная группа следователей отвергла данные с российских радаров и документацию, которая якобы подтверждает, что Boeing поразила украинская ракета.