Сверхдержав больше нет? В клубе «Валдай» обсудили, как жить дальше Политики и эксперты встретились на ежегодном заседании клуба «Валдай», чтобы удостовериться, что мир изменился

Фото: Предоставлено клубом «Валдай»

На ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» ведущие российские политологи и чиновники обсуждали, каким Москва видит мир в настоящем и будущем и почему «конфликт с Западом был неизбежен». А иностранные эксперты рассказали, как политика РФ воспринимается со стороны.

В подмосковном отеле «Империал» 24–27 октября проходит ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое считается одним из самых значимых в России событий в области геополитического анализа и прогнозов. Каждый год к мероприятию готовят доклад, который призван суммировать и определять главные в понимании России геополитические направления в текущей ситуации. В этом году доклад называется «Мир без сверхдержав», и в нем предпринята попытка «обрисовать принципы, которые могут лечь в основу будущей системы всемирного общежития». В документе обрисованы главные нарративы, которые продвигает Россия, стараясь объяснить свою позицию не с эмоциональных, а с рассудочных позиций.

Россия видит так

Главные тезисы доклада «Мир без сверхдержав» выглядят сухо, но если вчитаться, то это основа для драмы всемирного масштаба.

Во-первых, утверждают разработчики, та ситуация, что мы имеем сейчас (и это не только спецоперация на Украине, но и череда кризисов по всему миру, военных, экономических, и даже отчасти климатических) — лишь проявление уже давно идущих процессов.

Кризис глобализации как универсальной рамки мирового развития начался ещё в 2000-е годы. Пандемия доказала, что глобализация, как её понимали с 1980-х годов, вполне обратима. Разразившийся в 2022 году военно-политический кризис в Европе, чрезвычайно опасный и малопредсказуемый рецидив соперничества крупнейших держав затронул большую часть мира и подвёл черту под моделью отношений, в основе которой лежало представление о взаимозависимости как о благе.

С 1990-х, когда Россия перестала быть сверхдержавой, все считали, что она больше заботится о том, чтобы ориентироваться на Запад, чем о собственной безопасности.

Отсюда почти революционный характер событий 2022 года: Россия стала первой крупной державой, которая, руководствуясь собственными представлениями о безопасности и справедливости, решила отказаться от благ «глобального мира», создаваемых единственной сверхдержавой (США). Выгоды, из них извлекаемые, были расценены Кремлём как слишком рискованные — политикоэкономическая интеграция в систему всеобщей взаимозависимости накладывает избыточные ограничения на свободу действий государства.

Время одной сверхдержавы кончилось, США показали себя неспособными выстроить нормальные экономические взаимоотношения в мире, и теперь время для пересмотра всей системы.

Наиболее очевидным проявлением кризиса сверхдержавия стали сбои в экономическом базисе глобального устройства... По итогам нынешнего кризиса неизбежно возникнут новые экономические структуры. Они не будут столь взаимозависимыми, поскольку взаимозависимость рассматривается теперь как риск, а не как возможность. Но позволят осуществлять оптимальный с точки зрения балансов интересов сторон экономический обмен. Система потребует и другого политического оформления — вертикальное управление процессами из центра-гегемона невозможно.

Возврата к прежнему положению вещей не будет, но зато есть шансы, что смягчится «санкционное цунами» в отношении Москвы.

Нельзя исключать попытку отыграть назад, чтобы восстановить часть прежних механизмов. Скажем, для Вашингтона в какой-то момент принципиальной станет задача разорвать российско-китайскую экономическую связку, способную раскачать устойчивость американоцентричного экономического порядка. Для этого потребуется снятие части санкций с России. А риски возникновения альтернативных международных экономических структур и невозможность, несмотря на интенсивное давление, свести на нет российское присутствие в европейской экономике свидетельствуют в пользу вероятного смягчения мер по изоляции России.

Глобальный Запад пытается удержать свои позиции гегемона, но уже не состоянии это сделать.

США утрачивают статус сверхдержавы, поскольку сейчас способны распространить его возможности только на своих ближайших контрагентов, да и то в случае их интеграции в наиболее узкий круг привилегированных получателей выгод. В отношении всех остальных Запад вынужден прибегать к мерам прямого силового давления — угрозы санкциями или их применением. Примеры такого рода даёт не только политика и экономика, но и, скажем, сфера борьбы с изменением климата, а также культура, где западный прогрессизм пытается диктовать условия представителям других культурно-этических сообществ.

Конфликт России с западным миром был неизбежен.

Рост взаимного ценностного неприятия и отторжения во многом и привёл Москву к выводу, что «у нас не было выбора», военному исходу нет замены. Конфликтующие идейные установки и их интенсивная медийная ретрансляция не подразумевают никаких переговорных, мирных форматов урегулирования противоречий, они сочтены более невозможными. Вырождение дипломатии во взаимный троллинг стало фактом последнего десятилетия.

Наконец, в будущем очень хотелось бы создать новую международную систему, но пока неясно, каким образом это сделать.

Предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка. Система предохранителей, которая могла хотя бы сглаживать возникающие угрозы, жизненно важна для мировой безопасности. Но её не получится разработать, если не ответить на вопрос, поставленный выше: как обеспечить сбалансированное функционирование международной системы в отсутствие гегемона и иерархии?

Фото: Предоставлено клубом «Валдай»

Глобальный Юг навострил уши

На ежегодное заседания «Валдая» съезжаются ведущие российские и многие иностранные эксперты и ученые, его посещает руководство РФ. Например, 24 октября на «Валдай» традиционно прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, а 27 октября ожидается, как в прежние годы, президент России Владимир Путин. Конечно, в этом году участников из-за рубежа по понятным причинам было меньше, чем обычно, но часть гостей все же сумела добраться до осеннего Подмосковья, тронутого первыми заморозками.

Разумеется, приехали лишь те, кто относится к России благосклонно или хотя бы нейтрально, поэтому не стоит говорить, что на заседании был представлен весь спектр мнений. Не было обычных в прошлые годы экспертов из США, Великобритании, Германии и других стран, которые сейчас признаны Россией «недружественными». Правда, часть из них присоединилась к мероприятию онлайн, как, например, Кристиан Уитон из американского Центра национальных интересов.

И хотя выбор специалистов был меньше, чем раньше, любопытные идеи на мероприятии прозвучали. Одним из самых популярных в первый день заседания «Валдая» стало словосочетание «глобальный Юг». Он включает в себя Южную Азию, Африку и отчасти страны Юго-Восточной Азии. Предполагается, что значительное число государств глобального Юга недовольны в силу разных причин тем, что Запад играет главенствующую роль, и эти страны могут сплотиться вокруг России в надежде занять более значимые позиции в мире.

Для глобального Юга поворот России лицом к нему очень важен, — рассказал NEWS.ru индийский генерал-майор в отставке, директор Объединённого института оборонных исследований Бал Кришан Шарма. — Россия уже участвует в инициативах, включающих глобальный Юг, например в БРИКС. Кроме того, Москва способна создать коридоры между странами Юга и странами Востока, стать мостом для общения между разными государствами. Например, между Индией и Китаем, чьи отношения в настоящее время, как известно, оставляют желать лучшего.

В то же время глава индонезийского Исследовательского института развития национальной устойчивости Энди Виджажанто считает, что пока Россия, США, Китай формируют каждый блоки из своих сторонников, это ведет не к новому всемирному объединению, а к умножению конкурирующих блоков.

Наилучшим сценарием было бы всемирное сотрудничество, призванное создать более устойчивые цепочки поставок, но пока это идеалистическое видение разбивается о суровую реальность, — отметил Виджажанто.

Вообще, большинство экспертов честно говорили, что смена парадигмы — дело хорошее, однако неясно, каким способом достичь ее в реальности. Так, алжирский профессор Яхъя Зубир, приглашенный исследователь Brooking Doha Center заявил, что хотя глобальный Юг всё громче заявляет о неприемлемости чьей-либо гегемонии, Запад по-прежнему занимает свои позиции. И чтобы изменить ситуацию, надо «объединиться как на институциональном уровне, так и на уровне ценностей». Однако профессор Зубир, например, не уверен, что для такого объединения есть база, поскольку, «существует ли набор общих незападных ценностей — большой вопрос».

А старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов Кристиан Уитон и вовсе считает, что «было бы ошибкой играть против Америки».

Страна находится в гораздо лучшей форме, чем Европа и, вероятно, либерализует производство энергии после ухода администрации Байдена, — отметил Уитон, выступая онлайн. — Кроме того, соперники Америки тоже сталкиваются с проблемами. Экономический рост Китая резко замедлился, а политика нулевого COVID и другие факторы, например, приоритет идеологии президента Си Цзиньпина и ограничение роста производства, будут замедлять развитие страны. Мало кто думает, что российская, иранская, венесуэльская или северокорейская экономики или вооружённые силы имеют блестящие перспективы.

Ожидалось, что посетивший заседание «Валдая» глава МИД РФ Сергей Лавров даст экспертам темы для обсуждения будущего миропорядка, но этого, судя по всему, не произошло. Министр выступал перед собравшимися за закрытыми дверями и, как рассказали NEWS.ru участники встречи, «говорил примерно то же самое, что он говорит обычно». Журналистам Лавров тоже много рассказывать не стал, а на вопрос одного из корреспондентов, «есть ли у нас надежда», ответил, что «надежды юношей питают».

Наша задача — работать максимально профессионально. На данном историческом этапе задача заключаются в создании максимально благоприятных условий для развития нашей экономики, для обеспечения безопасности страны и социального благополучия наших граждан, — заявил глава МИД РФ и ушел.

Каждый народ — цветок в райском саду

И все же, на каких ценностях может быть создана новая международная система «без гегемона и иерархии»? Никакого определенного мнения на этот счет, как выяснилось, у экспертов нет. Напомним слова уже процитированного выше алжирского профессора Зубира: «Существует ли набор общих незападных ценностей — большой вопрос».

Писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, конечно, уверен, что существует.

Русская мечта — храм на холме, идеальное бытие, в котором присутствует гармония и божественная справедливость, где каждое существо и каждый народ является цветком в райском саду, — сказал он.

Фото: Предоставлено клубом «Валдай»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков считает, что «мы ищем точки солидаризации через традиционалистские подходы и консервативные ценности». А программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО МИД России, профессор РАН Олег Барабанов предложил сначала разобраться, о чем вообще речь.

Ценности — это то, что присуще индивидуумам изначально, или это политический инструмент, который многие используют в своих интересах? Возможно, справедливы оба эти подхода, — сказал, выступая на одной из сессий «Валдая».

По всей видимости, говорить о формировании каких-то глобальных ценностей взамен предлагаемых «гегемоном» пока рано — в современном мире, где расцветает национализм, скорее, можно предсказывать дробление ценностей, когда каждое общество будет на первый план выдвигать свои идеалы, трактуя на свой лад всевозможные идеи, от марксизма до мистического суфизма и модернизированных карго-культов.