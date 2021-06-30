Украинская актриса Ольга Сумская заявила, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад». О своей поездке она рассказала в Facebook.

Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг — Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! — говорится в её посте.

Сумская пояснила, что была вынуждена поливать себя водой несколько раз за ночь. Она предупредила соотечественников быть внимательными при покупке билетов.

Реакции со стороны украинской железнодорожной компании пока не последовало. При этом показатель износа подвижного состава на Украине превышает 90%, многие вагоны выпущены от 30 до 53 лет назад.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «развести» Украину. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он добавил, что Киеву следует внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых есть страны, которые «смотрят, мягко говоря, на Россию».