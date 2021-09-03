Существование авианосцев США оказалось под угрозой

Малая дальность истребителей F-18 Super Hornet усложняет их применение в борьбе с РФ и КНР. В свою очередь, этот факт делает авианосцы США уязвимыми для дальних атак. Об этом пишет Military Watch.

F-18 Super Hornet были заменой для всех самолётов на авианосцах США. Они заменяли собой в том числе палубный штурмовик A-6 Intruder и дальний перехватчик F-14 Tomcat. Таким образом власти страны пытались снизить расходы на эксплуатацию. В результате авианосцы США потеряли 77% от зоны военного влияния, однако это было неплохим результатом в условиях холодной войны.

Super Hornet неоднократно критиковали за его малую дальность, и ВМС США собирались ввести в эксплуатацию вариант самолёта с большей дальностью. Тем не менее выяснилось, что F/A-18E/F Super Hornet не оснастят конформными топливными баками. В результате отмена модернизации уже сказалась на боеспособности и безопасности авианосцев Штатов. Дело в том, что у их противников уже имеется куда более современное и мощное вооружение. Если произойдёт вооружённый конфликт, авианосцы будут уничтожены, отмечают эксперты.

В сложившейся ситуации ВМС США, вероятно, будут вынуждены ждать, когда их будущий авианосный истребитель шестого поколения поступит на вооружение. Только тогда они смогут вернуться на прежний уровень превосходства в воздухе.

А тем временем американские военные рассматривают возможность применить авиацию ВМС США для ударов по террористам из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане.