Суровая невеста ударила жениха на свадьбе за вредную привычку

В Индии невеста ударила жениха за то, что тот жевал табак прям во время свадьбы. На видео обратило внимание издание BollywoodShaadis News.

На кадрах видно, как невеста сначала бьёт гостя за неподобающий поступок, а затем переключается на жениха. Последний не смог скрыть смущение и в ярости выплюнул табак прямо на глазах собравшихся гостей.

Многие пользователи осудили жениха за подобную выходку в столь торжественный день. Некоторые, наоборот, посочувствовали мужчине из-за строгой жены, с которой ему теперь придётся жить.

Ранее были опубликованы сводки с рекордным количеством пострадавших от ударов молний в Индии. Последние шесть месяцев в Индии отметились резким ростом числа ударов молний. Правительство страны говорит, что уже не первый год общее число жертв гроз составляет примерно 2500 человек ежегодно. Однако в период с марта этого года по настоящий день число случаев гибели и травматизма выросло на четверть. Жертвой непогоды также становится и крупный рогатый скот. По данным местных властей, за один только май от молний погибли 18 слонов.