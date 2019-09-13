https://static.news.ru/photo/f8c87022-d5b3-11e9-9af9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. По её словам, именно этим объясняется изменение риторики главы государства в отношениях с ней до и после выборов.

При этом экс-глава Минздрава вспомнила героя романа Р. Стивенсона, который страдал таким же заболеванием. Супрун считает, что Зеленский играет разные роли.

Я не встречалась с ним (Зеленским. — News.ru) или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом, — цитирует бывшего чиновника РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что скандально известная Ульяна Супрун 4 сентября решением кабинета министров Украины была уволена с поста первого замминистра здравоохранения. Об этом сообщил премьер республики Алексей Гончарук. По его словам, решение об отставке Супрун было принято в связи с назначением нового главы Минздрава и изменениями в команде ведомства. Уволенная чиновница решением кабмина осталась недовольна.