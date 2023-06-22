Супруга Зеленского раскрыла детали семейной жизни во время СВО Жена Зеленского заявила, что она больше не живет с мужем из соображений безопасности

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что она с мужем живут раздельно из соображений безопасности, пишет газета The Jerusalem Post. По ее словам, такие меры были приняты из-за СВО. Она добавила, что не может позволить себе совместный досуг или развлечения в настоящее время.

Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент, — сказала Зеленская.

Первая леди Украины отметила, что ежедневно ходит на работу, а затем возвращается к детям. Жена президента уточнила, что Зеленский ночует в офисе.

Ранее Зеленская рассказала The Financial Times про реакцию мужа на начало специальной военной операции России. Первая леди Украины отметила, что он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Жена Зеленского добавила, что она сразу отправилась в бункер. По ее словам, после бункера жену президента отправили в засекреченное место.

Ранее президент Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировала Украина. Он отметил, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.