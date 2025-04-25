Порошенко ждет еще одно судебное разбирательство Супруга Порошенко подала в суд иск о разделе имущества

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина подала в суд иск о разделе совместного имущества, сообщает издание «Украинские новости». Заявление было отправлено 27 марта в Крыжопольский районный суд Винницкой области, а первое заседание назначено на 29 апреля.

Отмечается, что семейная пара в 2024 году заработала 4,6 млрд гривен (примерно 9,15 млрд рублей). В их собственности находится 20 объектов недвижимости, а также коллекция автомобилей и мотоциклов. Парламентская зарплата Петра Порошенко составляет 850 тысяч гривен (около 1,7 млн рублей). В 2021 году журнал Forbes оценивал состояние экс-президента в $1,6 млрд. Петр и Марина Порошенко живут в браке с 1984 года, воспитывая четверых детей.

Ранее в украинской столице стартовал судебный процесс по иску экс-президента Петра Порошенко к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Нардеп Ирина Геращенко сообщала, что лидер «Европейской солидарности» оспаривает законность санкций, введенных против него.

Сам Порошенко выступил с резкой критикой действий офиса Зеленского. Бывший глава государства обвинил новое руководство в попытках узурпации власти и разрушении демократических институтов. Особое беспокойство у него вызывает злоупотребление режимом военного положения, что, по мнению политика, способно дестабилизировать обстановку и подорвать доверие граждан к власти.