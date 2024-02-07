Супруга экс-президента Гаити может быть замешана в его убийстве NYT: супруга экс-президента Гаити Моиза может быть причастна к его убийству

Фото: Stefano Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мартин Моиз

Жена убитого экс-президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы. Там говорится, что бывшая первая леди Мартин Моиз дала показания, которые противоречат показаниям других свидетелей, что указывает на ее неоднозначную роль в трагедии.

Прокурор Гаити порекомендовал выдвинуть обвинения против 70 человек в связи с убийством президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Среди колумбийских солдат в отставке и гаитянских правительственных чиновников в списке обвиняемых есть одно неожиданное имя — бывшая первая леди Мартин Моиз, — заявили авторы материала.

Они также упомянули, что Мартин Моиз хотела занять президентский пост. Такую информацию раскрыл, по данным издания, один из главных подозреваемых. Защита вдовы настаивает на ее невиновности.

Жовенель Моиз был убит 7 июля 2021 года. В его дом тогда ворвались 20 вооруженных людей, охранников на месте не оказалось. Первую леди тяжело ранили.

Ранее стало известно, что экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев предстанет перед судом за убийство супруги. Адвокат Жанна Мухамади, ознакомившаяся с результатами экспертиз, призналась, что за свою практику она еще никогда не сталкивалась с подобной жестокостью и хладнокровностью. Уточняется, что мужчина избил жену в ресторане в Астане. От полученных травм женщина скончалась.

Похожий случай произошел в Горно-Алтайске. Там 88-летний инвалид пошел под суд за убийство 89-летней супруги. Мужчина насмерть забил жену дубиной в ходе бытовой ссоры.