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Sunday Telegraph: Британские власти покупали рекламу в российских соцсетях

05:47, 20 марта 2022
Sunday Telegraph: Британские власти покупали рекламу в российских соцсетях Фото: vk/vk.com
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Британская газета Sunday Telegraph сообщила, что власти Соединённого королевства покупали рекламу в социальной сети «ВКонтакте» ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине. Для этого была создана специальная структура — правительственное информационное подразделение (Government Information Cell, GIC). Цель структуры — борьба с российской позицией по ситуации вокруг Украины​​​.

В Британии создана специальная структура — правительственное информационное подразделение, — цель которой состоит в борьбе с российской позицией по ситуации вокруг Украины​​​, — сказано в материале.

Уточняется, что подразделение было сформировано по личному указанию главы МИД Лиз Трасс, сотрудников набирали из её министерства, а также из Минобороны и МВД.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

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